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Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.

Столтенберг заявил, что, в отличие от Евросоюза, в НАТО нет механизма, позволяющего приостановить членство или даже исключить страну из альянса. Также он назвал Турцию важным союзником, внесшим значительный вклад в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Ни один другой союзник не принимает столько сирийских беженцев, всего 3,6 миллиона. И ни один другой союзник НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция», — сказал Столтенберг.

Глава НАТО добавил, что несмотря на то, что военную операцию в Сирии осудили многие страны, входящие в альянс, сейчас «мы являемся свидетелями сокращения насилия на северо-востоке страны».

Ранее стало известно, что большинство опрошенных немцев — 58 процентов — поддерживают исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира». Опрос проводил институт YouGov. Еще активнее население Германии поддерживает экономические санкции в отношении Анкары и запрет на экспорт — за это высказались более 60 процентов. Отмечается, что против исключения Турции из НАТО определенно высказались только 18 процентов жителей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значилась борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ, а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

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