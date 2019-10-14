Турция потребовала от НАТО выбрать сторону

НАТО не помогает Анкаре в борьбе с террористами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, альянсу следует задействовать пятую статью устава о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одну страну приравнивается к нападению на всех членов. «Мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами», — заявил Эрдоган.

Президент указал, что блок при этом не дает точного ответа на вопрос, находится ли он на стороне Анкары или «с террористами». В этой связи мир, как и сами турки, начинает думать, что подобная ситуация сложилась из-за того, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО, добавил Эрдоган.

Генсек альянса Йенс Столтенберг в свою очередь заявил в Лондоне, что Турция важна для организации. В то же время он подчеркнул, что нельзя ставить под угрозу «успехи, достигнутые в борьбе с общим врагом», а также отметил риск подрыва единства, необходимого для противостояния террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира».

Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности. Она проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии (ССА) — одним из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок.

Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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