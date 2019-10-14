Войска США угодили в ловушку в Сирии

Войска США на севере Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
«Демократические силы Сирии пошли на сделку с правительством Сирии, с Россией, и теперь силы США в ловушке между сирийской армией, движущейся на на север, и турецкой, идущей на юг», — сказал он.
Он также заявил, что американских войск в стране достаточно, чтобы при поддержке артиллерии и авиации сдержать наступление турецких войск, однако США не намеревались воевать за курдов против Турции, давнего союзника по НАТО.
13 октября стало известно, что Россия усадила представителей официального Дамаска и курдов за стол переговоров. Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против курдских вооруженных и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира».
Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил что Соединенные Штаты не будут поддерживать курдов в ущерб себе и выведут свои войска из Сирии.
Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.