Войска США угодили в ловушку в Сирии

Войска США на севере Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

«Демократические силы Сирии пошли на сделку с правительством Сирии, с Россией, и теперь силы США в ловушке между сирийской армией, движущейся на на север, и турецкой, идущей на юг», — сказал он.

Он также заявил, что американских войск в стране достаточно, чтобы при поддержке артиллерии и авиации сдержать наступление турецких войск, однако США не намеревались воевать за курдов против Турции, давнего союзника по НАТО.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

13 октября стало известно, что Россия усадила представителей официального Дамаска и курдов за стол переговоров. Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против курдских вооруженных и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира».

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил что Соединенные Штаты не будут поддерживать курдов в ущерб себе и выведут свои войска из Сирии.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru