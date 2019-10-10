В США признали решение уйти из Сирии выгодным для России

Бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин назвал решение президента США Дональда Трампа вывести весь контингент американских войск из Сирии катастрофой. Соответствующее мнение опубликовано в издании OZY.

Маклафлин считает, что в Сирии пересекаются все проблемы Ближнего Востока: раскол между суннитами и шиитами, персидско-арабское соперничество, проблема терроризма, израильско-арабско-персидская борьба, столкновение между авторитарными режимами и реформаторами. «Не участвовать в Сирии — значит сказать, что Ближний Восток не имеет значения для США», — подчеркивает автор и добавляет, что ближайшие европейские и азиатские партнеры США все еще нуждаются в этом присутствии для вопросов безопасности.

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С другой стороны, по мнению Маклафлина, уход из Сирии усиливает Иран, что противоречит политике самого же Трампа по сдерживанию Тегерана. Кроме того, оставление сирийских курдов, которые значительно помогли в борьбе против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), наедине с Турцией дает сигнал другим союзникам Вашингтона не верить ему. Автор напоминает, что ИГ хотя сейчас и находится в упадке, окончательно не побеждено, и будет иметь шансы на возрождение при ослаблении курдов.

Маклафлин на контрасте с американским решением приводит в пример Россию. По его словам, в это же время присутствие Москвы в Сирии остается большим. В итоге, заключает автор, после решения Трампа самыми влиятельными странами в регионе станут американские соперники — Россия и Иран.

9 октября президент США Дональд Трамп назвал ввод американских войск на Ближний Восток худшим решением в истории. По мнению американского лидера, США никогда не должны были присутствовать на территории стран Ближнего Востока, так как там идут бои между различными группировками более сотни лет.

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