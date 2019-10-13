Россия усадила сирийцев и курдов за стол переговоров

Представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» (СДС) сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает Reuters.

Представитель СДС Ахмед Сулейман заявил, что надеется на соглашение между сторонами, которое «остановит продолжающуюся войну и предотвратит ее катастрофические последствия».

Ранее сообщалось, что лидер Демократической партии Курдистана в Ираке Масуд Барзани обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой защитить курдов в Сирии. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и будет продолжать оказывать им помощь.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

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