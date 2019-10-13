Эрдоган объяснил присутствие турецкой армии в Сирии

Военное присутствие Турции в Сирии объясняется тем, что сирийское правительство неспособно самостоятельно противостоять террористам. Об этом на пресс-конференции в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Он также раскритиковал западные страны из-за угроз в адрес Анкары после начала проведения операции «Источник мира» в Сирии. «Никто не сможет при помощи угроз заставить Турцию отступить», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, проведение переговоров Анкары с представителями курдских формирований, против которых ведется борьба, невозможно. «Вы когда-нибудь видели, чтобы за один стол переговоров садились вместе с террористами?» — добавил он.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке.

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