Турция захватила одну из ключевых целей в Сирии

Армия Турции при поддержке Свободной сирийской армии (ССА) установила контроль над городом Рас-аль-Айн в Сирии, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

«В ходе операции "Источник мира", которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн», — заявили в ведомстве.

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В пятницу, 11 октября, Минобороны Турции отчиталось об уничтожении 399 террористов в ходе операции «Источник мира». Также погибли как минимум двое турецких военнослужащих. Целями атаки были боевики из Рабочей партии Курдистана и ССА.

О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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