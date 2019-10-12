Названо число жертв турецкого «Источника мира» в Сирии

Турецкие войска уничтожили 399 террористов в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте минoбороны Турции.

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Уточняется, что целями для атаки были боевики из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». Во время операции также погибло не менее двух турецких военнослужащих, пишет ТАСС.

О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносятся совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

В октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир».

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