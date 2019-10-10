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Подсчитаны жертвы турецкого «Источника мира» в Сирии

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Турецкие войска уничтожили 174 террориста в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает ТАСС.

Уточняется, что целями для атаки были боевики из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». По данным телеканала «Аль-Арабия», в ходе турецких ударов за сутки погибли 17 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в столкновениях с курдскими формированиями погибли по меньшей мере 14 турецких военнослужащих.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

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