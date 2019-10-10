Курды отчитались о первых убитых турках

По меньшей мере 14 турецких военнослужащих погибли в столкновениях с курдскими формированиями «Демократических сил Сирии» (ДСС, союз курдских и арабских группировок). Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники в ДСС.

Речь о столкновениях курдов с войсками Турции в районе города Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. По заявлениям представителей ДСС, им удалось успешно отразить наступление турок. Анкара это отрицает — в Минобороны Турции сообщили, что на первом этапе операции военные достигли всех установленных целей.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС. В частности, обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!