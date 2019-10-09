Путин обсудил с Эрдоганом операцию вооруженных сил Турции

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 9 октября.

Лидеры стран обсудили готовящуюся операцию вооруженных сил Турции по созданию зоны безопасности в Сирии. Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию.

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Беседа состоялась по инициативе Анкары.

В заявлении администрации турецкого лидера говорится, что во время разговора Эрдоган подчеркнул, что действия турецких войск помогут в достижении мира в Сирии.

Ранее в среду Эрдоган объявил о начале операции ВС Турции в Сирии. О переброске Турцией значительных сил к границе с Сирией стало известно накануне.

Власти Сирии негативно отреагировали на эту инициативу и предупредили о возможных ответных мерах.

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