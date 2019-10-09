Турция перебросила первых военных через границу с Сирией

Турция перебросила часть своих войск через границу в ходе подготовки к масштабной военной операции на севере Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкий источник.

По его информации, маленькая передовая группа войск рано утром в среду, 9 октября, продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. При этом курдские силы приведены в состояние повышенной готовности, отмечает Bloomberg.

В то же время турецкий чиновник сообщил Reuters, что операция против террористов не начата. Анкара все еще ведет подготовку к ней, хотя развертывание сил завершено, добавил он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что о начале операции на севере Сирии все причастные страны будут проинформированы отдельно. В частности, данные направят и в Дамаск. По его словам, это произойдет в скором времени.

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Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Анкара перебросила значительные силы к границе, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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