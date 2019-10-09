Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах
Гусман отреагировал на слова о поборах в КВН и вспомнил о карах во времена СССР
Россиянка раскрыла детям значение фразы «сажать на кол» и поплатилась
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
ЛНР обвинила Киев в очередном срыве разведения войск в Донбассе
Россияне назвали привычные способы лечения простуды
Москвичи заработали в два раза больше других россиян 
Саудовская Аравия приготовилась к новым атакам на нефть
Лигалайз записался в русофобы
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Новости партнеров

Иранские войска внезапно появились у границы с Турцией

Перейти в «Мою Ленту»

Иранская армия без предупреждения начала военные учения на северо-западе страны у границы с Турцией. Об этом со ссылкой на агентство ISNA сообщает Reuters.

Как отмечается, участие в маневрах принимают подразделения быстрого реагирования, мобильные и атакующие отряды. Кроме того, задействованы вертолеты, входящие в состав воздушного подразделения сухопутных войск. Учения проходят на фоне подготовки Турции к военной операции на севере Сирии.

Reuters отмечает, что президент Ирана Хасан Рухани призвал Анкару проявлять сдержанность и избегать боевых действий на территории соседней страны. По его словам, Турция имеет право беспокоиться о своих границах, однако путь для устранения этих опасений «должен быть выбран правильный». Рухани считает, что для этого американские войска должны покинуть регион, а курдам следует поддержать сирийскую армию.

7 октября стало известно, что США отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Вместе с тем американские военные больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Затем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и продолжит оказывать им помощь.

Ранее в октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Турция перебросила значительные силы к границе с Сирией, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция разрешила себе воевать в Сирии
Предсказана новая затяжная война на Ближнем Востоке
Трамп опроверг американское предательство курдов
Другие материалы рубрики
Мир00:02 8 октября

Красная крепость

Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
10:58Сегодня

Жители мексиканского города жестоко наказали мэра за невыполненные обещания

09:36Сегодня

Виновник «украинского скандала» в США оказался связан с противниками Трампа

07:12Сегодня

Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США

Мир00:03 6 октября

Кислотные застенки

ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
06:28Сегодня

Конгресс обвинил правительство США в предательстве демократии

05:47Сегодня

В России обнаружили элитный отдел разведки «для дестабилизации Европы»

03:05Сегодня

Трамп задумал проверять сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Мир00:04 2 октября

«Сталин и Мао слушают нас»

Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
02:57Сегодня

Берлускони рассказал о встрече с Путиным в честь дня рождения

01:56Сегодня

Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

01:23Сегодня

Разговор Трампа с Зеленским окрестили «сумасшедшим и пугающим»

Россия
Пасынок российского гаишника сбил троих школьников на Lexus
«Мы сидим на ядерных бомбах»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Россиянка раскрыла детям значение фразы «сажать на кол» и поплатилась
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Россияне назвали привычные способы лечения простуды
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Поклонская высказалась об отказе коллег ездить в США
Все материалы
Мир
Иранские войска внезапно появились у границы с Турцией
Красная крепость
Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
Жители мексиканского города жестоко наказали мэра за невыполненные обещания
Кислотные застенки
ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
Виновник «украинского скандала» в США оказался связан с противниками Трампа
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США
Все материалы
Бывший СССР
ЛНР обвинила Киев в очередном срыве разведения войск в Донбассе
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Националистов пропустили к линии фронта в Донбассе после столкновения с полицией
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
«Надо удирать в Россию»
Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
Раскрыты подробности жизни Донбасса под властью Украины
Все материалы
Экономика
Саудовская Аравия приготовилась к новым атакам на нефть
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Выделение бюджетных кредитов российским регионам посчитали бесполезным
Михаил Богданов«Пришлось проделать большую работу, чтобы поменять мышление»
Основатель издательства о стереотипах и языке комиксов
В России появился свой AliExpress
Юрист под грифом «секретно»
Что скрывается за делом Кантемира Карамзина
Россиян научили распознавать некачественную рыбу в магазине
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ разоблачила «благотворительную организацию» из 100 спонсоров террористов
Софья Жукова«Я вам руки и головы поотрубаю»
Эта пенсионерка — самая старая серийная убийца России. Ее не могли поймать более 10 лет
Экс-сенатор Арашуков назвал «заказчиков» уголовного дела против него
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ придумала новый запрет для бывших сотрудников ФСБ
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Глава СКР завел дело на судью за попытку мошенничества на миллионы рублей
Все материалы
Наука и техника
Предсказано катастрофическое усиление жары
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
У Сатурна нашли 20 новых спутников
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
Крым и юг России защитят сверхмощными радарами
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Раскрыта тайна затерянного в лесах загадочного сооружения
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Кира Иванова«Скоро меня не будет, но мне не страшно»
Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?
Месси поведал о желании Неймара
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»
«Ливерпуль» уходит в отрыв, «Сити» сенсационно проигрывает — главные события тура АПЛ
Ковальчук ударил по летящей шайбе и отправил ее в ворота
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко«Ограбление» по-казахски
Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
Овечкин допустил решающую ошибку в проигранном «Вашингтоном» матче
Все материалы
Культура
Лигалайз записался в русофобы
Пол МаккартниИм все мало
Маккартни, Мадонна и Тарантино решили писать книги. Что из этого получилось?
Вайнштейн попытался заставить Дженнифер Энистон надеть платье его жены
«Мы создали что-то совершенно новое»
Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах
Очевидцы рассказали о выписке Заворотнюк
В мюзикле «Призрак Оперы»«Ада не существует, я знаю»
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных
Все материалы
Интернет и СМИ
Преступник с огромными щеками напомнил людям Капитана Америку
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Няни рассказали о секретах благополучных на вид семей
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram
Все материалы
Ценности
За «голову» Джареда Лето пообещали пару грязных кроссовок
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
В популярности голых щиколоток и бороды увидели влияние мусульман
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в рекламе нижнего белья
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Недокуренную Черчиллем сигару выставили на аукцион
Все материалы
Путешествия
Драка пилота и стюардессы в самолете попала на видео
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Второй за сутки пассажир умер во время перелета по России
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Россияне дали оценку отдыху в Крыму
Все материалы
Из жизни
Отец заманил дочь с лишним весом в спортзал деньгами
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический клад
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Девушка приготовила и съела любимого коня
Все материалы
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Автомобили-бестселлеры России
Названы самые продаваемые модели сентября 2019 года
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
Toyota показала беспилотники для Олимпиады
Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России
Началось производство Lada Vesta с вариатором
Все материалы
Дом
В России подорожала аренда жилья
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Названа оптимальная температура для российских квартир
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Названа минимальная стоимость квартиры в Москве
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам дадут больше выходных и праздников
Чем займутся депутаты Госдумы в сентябре
В России появится третий по счету быстровозводимый скалодром
Все материалы