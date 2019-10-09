Иранские войска внезапно появились у границы с Турцией

Иранская армия без предупреждения начала военные учения на северо-западе страны у границы с Турцией. Об этом со ссылкой на агентство ISNA сообщает Reuters.

Как отмечается, участие в маневрах принимают подразделения быстрого реагирования, мобильные и атакующие отряды. Кроме того, задействованы вертолеты, входящие в состав воздушного подразделения сухопутных войск. Учения проходят на фоне подготовки Турции к военной операции на севере Сирии.

Reuters отмечает, что президент Ирана Хасан Рухани призвал Анкару проявлять сдержанность и избегать боевых действий на территории соседней страны. По его словам, Турция имеет право беспокоиться о своих границах, однако путь для устранения этих опасений «должен быть выбран правильный». Рухани считает, что для этого американские войска должны покинуть регион, а курдам следует поддержать сирийскую армию.

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7 октября стало известно, что США отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Вместе с тем американские военные больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Затем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и продолжит оказывать им помощь.

Ранее в октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Турция перебросила значительные силы к границе с Сирией, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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