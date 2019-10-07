Турция «с уважением» разбомбила два моста в Сирии

Истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате обстрела объекта, контролируемого арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет.

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Одновременно с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии. По его словам, действия турецкой армии в регионе являются «временной мерой».

Ранее 7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Также подчеркивалось, что американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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