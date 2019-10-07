Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным. Об этом он написал в Twitter.

«Как я и заявлял раньше, если Турция сделает что-либо, что я, в своей великой и несравненной мудрости, сочту выходящим за рамки, я полностью уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)», — говорится в сообщении главы государства.

В следующем посте он продолжил свою мысль, настаивая на том, что Анкара должна нести ответственность за пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) и их родных. Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали «больше, чем кто-либо мог ожидать» в борьбе с ИГ — теперь настала очередь богатых стран Ближнего Востока заниматься этой проблемой.

«США — ВЕЛИКАЯ СТРАНА!» — заключил президент. Ранее 7 октября он выразил желание вывести свое государство из «нелепых и бесконечных войн» и воевать лишь там, где выгодно.

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Ранее 7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Курды назвали такое решение «ударом в спину» со стороны американцев.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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