Трамп уронил лиру

Курс турецкой лиры упал после заявления президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить экономику страны. По данным торгов, падение составило более 2 процентов.

По состоянию на 20:00 за доллар дают 5,8 лиры. Кроме того, индекс основных акций BIST 100 снизился на 0,45 процента — до 102 993 пунктов.

Ранее в понедельник, 7 октября, Трамп объявил, что уничтожит экономику Турции в случае, если власти страны сделают что-то, что ему покажется непозволительным. «Если Турция сделает что-либо, что я, в своей великой и несравненной мудрости, сочту выходящим за рамки, я полностью уничтожу экономику Турции», — писал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

Летом 2018-го курс турецкой лиры к доллару США обновил исторический минимум на фоне ухудшения турецко-американских отношений. Так, в апреле он стоил чуть более четырех лир. За год национальная валюта потеряла почти 30 процентов стоимости.

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