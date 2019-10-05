Президент Турции счел военное вторжение в Сирию разумным способом вернуть мир

У Турции готово все, чтобы в ближайшие дни начать операцию против террористов в Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

По словам главы государства, план с созданием зоны безопасности — самый логичный и разумный способ для сирийцев вернуться на родину, и это было доказано предыдущими операциями. Он добавил, что на территории к востоку от Евфрата намерены в итоге вернуть 2 миллиона человек.

«Мы сделали необходимые приготовления, разработали оперативные планы, раздали инструкции», — заявил он. Эрдоган отметил, что операция будет проводиться как с земли, так и с воздуха и начаться может «как сегодня, так и завтра».

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В последние месяцы президент Турции неоднократно говорил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии и войска будут направлены в скором времени.

4 августа Эрдоган заявлял, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе. Через три дня стало известно, что Турция и США договорились о создании совместного операционного центра.

Сирия называет подобные действия наглостью и требует вывести незаконно находящиеся на ее территории войска.

В январе 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.

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