Сирия пожаловалась на «обнаглевшие» США и Турцию

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Сирия требует от всех стран вывести войска, которые незаконно находятся на территории Арабской Республики. Об этом заявил на 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, передает РИА Новости.

По его словам, в противном случае Дамаск оставляет за собой право на ответные меры.

Муаллем уточнил, что США и Турция незаконно появились на севере Сирии и даже «дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности». Это нарушает международное право и хартию ООН, пояснил дипломат.

31 августа Пентагон сообщил об ударе по объекту в сирийском Идлибе. Американские военные заявили, что целью стали позиции боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в России), в частности, главари организации, ответственные за угрожающие гражданам США атаки. Местная пресса писала, что бомбардировке подверглась штаб-квартира связанной с «Аль-Каидой» группировки, где террористы в тот момент проводили встречу. Сообщалось о гибели более 40 боевиков и полевых командиров.

Россия осудила действия США в Идлибе. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что американская сторона нанесла удар в зоне деэскалации в нарушение всех договоренностей.

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