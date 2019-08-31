США ударили по Идлибу

Американские военные нанесли удар по позициям боевиков «Аль-Каиды» в окрестностях сирийского города Идлиб. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Эрл Браун.

По его словам, операция была направлена против главарей группировки, ответственных за атаки, угрожающие американским гражданам, а также партнерам США и мирным жителям.

Как пишет Sputnik со ссылкой на местные медиа, удар был нанесен по штаб-квартире связанной с «Аль-Каидой» группировки, где террористы в тот момент проводили встречу. Сообщается о гибели более 40 боевиков и полевых командиров, также отмечается, что там мог присутствовать главарь «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани, но информации о его судьбе нет.

Город Идлиб является административным центром одноименной провинции, где расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Большая ее часть контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды».

Стабилизация обстановки в Сирии, в частности в Идлибе, является одной из ключевых тем в отношениях России и Турции. Этот вопрос обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита последнего в Россию 27 августа, также незадолго до этого Эрдоган заявлял российскому коллеге, что столкновения в Идлибе между сирийской армией и боевиками угрожают национальной безопасности Турции и вредят мирному урегулированию конфликта в ближневосточном регионе. После этого Москва объявила о введении в провинции режима прекращения огня, согласно которому правительственные силы Сирии прекращают стрелять в одностороннем порядке.

«Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в России.

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