Россия пообещала защитить Турцию от Сирии

Россия дала гарантии безопасности для турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Норвегию, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

По его словам, Москва пообещала, что на пункты не будут нападать войска сирийского президента Башара Асада.

Чавушоглу также добавил, что турецкие силы покинут Сирию, если будет найдено политическое решение конфликта в стране. «Но сейчас режим [Асада] не верит в политическое урегулирование», — приводит его слова ТАСС.

28 августа Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам. Сообщалось, что авиация двух стран нанесла удары в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе наблюдательный пункт Турции.

Днем ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости добиться стабилизации обстановки в Сирии.

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