Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам

Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на собственные источники.

В результате обстрела понесли значительные потери группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и формирования «Сирийской свободной армии», которую поддерживает Турция. При одном ударе были повреждены строения турецкого наблюдательного пункта в городе Шейр-Магер. При этом отдельно подчеркивается, что никто не был ранен или убит.

27 августа президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости добиться стабилизации обстановки в Сирии.

26 августа сообщалось, что сухопутные части Вооруженных сил Турции в скором времени будут направлены на север Сирии. Благодаря военному присутствию там, Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности. До этого Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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