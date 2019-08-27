Путин назвал главную задачу в Сирии

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что необходимо добиться стабилизации обстановки в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — сказал российский лидер. Он также выразил надежду на скорое формирование и запуск сирийского Конституционного комитета.

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26 августа сообщалось, что сухопутные части Вооруженных сил Турции в скором времени будут направлены на север Сирии. Благодаря военному присутствию на севере Сирии, Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности. До этого Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Резолюция 2254 Совета Безопасности ООН была принята 18 декабря 2015 года в поддержку договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Она предусматривает вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства Сирии, которые затем приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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