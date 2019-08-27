Путин предложил туркам полетать на Су-30СМ

Россия готова организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ. Об этом во вторник, 27 августа, заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Интерфакс».

Турецкая делегация на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском начала знакомство с достижениями российского авиапрома и посмотрела летную программу, рассказал Путин. Во время программы были продемонстрированы многоцелевые истребители Су-35 и истребитель пятого поколения Су-57.

Эрдоган стал первым иностранным лидером, осмотревшим Су-57 лично. Он спросил у Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить. Российский президент ответил утвердительно.

Кроме того, Эрдогану показали лимузин российского производства Aurus.

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