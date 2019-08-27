Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить. Видео их беседы опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

На оба вопроса российский лидер ответил утвердительно.

Эрдоган стал первым главой зарубежного государства, лично осмотревшим Су-57. Показ состоялся в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, проходящего в подмосковном Жуковском. Новейший российский истребитель уже совершил там тренировочный полет.

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