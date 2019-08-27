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На тренировочных полетах в Жуковском (Московская область), предшествующих выступлению на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), перспективный истребитель пятого поколения Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы, пишет «Российская газета».

Издание, обратившее внимание на появившееся в сети видео самолета, предполагает, что «необычное приземление является частью шоу, которое военные летчики репетируют перед открытием МАКС-2019». Газета добавляет, что «в обычном режиме, если тормозной парашют по той или иной причине вышел до обжатия стоек шасси, он автоматически сбрасывается», однако «предохранительную систему можно отключить — что, по всей видимости, и произошло в Жуковском».

Согласно блогу bmpd, речь идет об «укороченной посадке опытного образца Т-50-4 истребителя Су-57 с использованием техники выпуска тормозного парашюта в воздухе до касания полосы (в свое время такой прием посадки практиковался на истребителях МиГ-21)».

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Ранее в августе «Звезда» показала тренировку группы «Первый полет», в ходе которой была представлена новая фигура высшего группового пилотажа «Пропеллер».

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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