Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

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Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер». Соответствующие кадры репетиции публикует «Звезда».

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Как рассказал телеканалу руководитель коллектива Дмитрий Самохвалов, исполнять сложный технический элемент предстоит летчикам Роману Овчинникову и Антону Беркутову. «Самолеты будут вращаться параллельно друг другу под постоянным углом 180 градусов. Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус», — сказал Самохвалов.

В июне «Звезда» показала вертолет Ми-28, который, по словам корреспондента телеканала Алексея Егорова, выполнил новую фигуру высшего пилотажа.

Пилотажная группа «Первый полет», сформированная на базе одноименного авиационного спортивного клуба на аэродроме Большое Грызлово (Московская область), единственная в России выступает на поршневых самолетах Як-52 и Як-54.

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