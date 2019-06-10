Инцидент с Су-30СМ над Севастополем попал на видео

Во время показательного полета в Севастополе у истребителя Су-30СМ произошел преждевременный отстрел тормозного парашюта. Видео с инцидентом опубликовано на YouTube-канале WBR Avia.

Нештатная ситуация произошла на всеармейском этапе конкурса летных экипажей «Авиадартс-2019». Парашют по неизвестной причине раскрылся во время исполнения фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева». Инцидент не повлиял на полет Су-30СМ, который продолжил выступление и приземлился без происшествий. Официальных комментариев со стороны командования ВКС не поступало.

В марте Герой Советского Союза, летчик-испытатель Виктор Пугачев, который в 1989 году на авиасалоне Ле-Бурже (Франция), на Су-27 впервые исполнил впоследствии названную в его честь «кобру», заявил, что воздушный маневр убедил участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.

В ноябре 2018 года китайский истребитель J-10B в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 выполнил фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».

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