Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило иностранных участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий. Об этом «Звезде» рассказал пилот самолета, Герой СССР, летчик-испытатель Виктор Пугачев.

«Ни журналисты, ни специалисты не ожидали таких возможностей, которые были заложены в самолет Су-27 и вообще в нашу авиационную промышленность. Сразу после прилета те, кто встречал нас на аэродроме, спросили, где мы выполняли промежуточные посадки при перелете из Москвы в Париж. И когда они получили ответ, что мы прилетели без посадки, не поверили», — сказал обладатель 13 мировых рекордов.

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По словам Пугачева, исполнение фигуры высшего пилотажа позволило продемонстрировать другим странам, что технологии, используемые в советские истребителях, обгоняют зарубежные аналоги на 10-15 лет вперед.

В ноябре 2018 года китайский истребитель J-10B в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 выполнил фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».

В августе того же года в The National Interest написали, что истребители четвертого поколения, прежде всего американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также советские Су-27 и МиГ-29, не потеряют актуальности, поскольку данные самолеты в действительности являются многоцелевыми.

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