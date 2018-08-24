В США раскрыли будущее Су-27

Основная причина того, что истребители четвертого поколения, прежде всего американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также советские Су-27 и МиГ-29, не потеряют актуальности, заключается в том, что данные самолеты в действительности являются многоцелевыми, пишет The National Interest.

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Американский журнал допускает, что эти и им подобные истребители могут прослужить вплоть до 2050-х годов, несмотря на появление самолетов пятого поколения. Издание отмечает, что F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, Су-27 и МиГ-29, по сравнению с другими самолетами четвертого поколения, отличает возможность постепенной модернизации.

Кроме того, в The National Interest признают, что истребители четвертого поколения, изначально спроектированные без использования стелс-технологии, до сих пор не потеряли своей актуальности в условиях воздушного боя. С другой стороны, пишет издание, самые ранние самолеты четвертого поколения, принятые на вооружение стран в начале 1970-х годов, наверняка завершают свою службу.

В августе 2018 года в TNI предположили, что Россия, скорее всего, создаст истребитель-перехватчик пятого поколения МиГ-41, который, вероятно, не будет отличаться использованием стелс-технологий.

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