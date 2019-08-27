Путин показал Эрдогану Су-57

Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Первый иностранный лидер, заглянувший в кабину Су-57: Путин показал на МАКСе Эрдогану новейший российский самолет», — пишет корреспондент.
Ожидается, что лидеры государств ознакомятся с экспозицией и проведут полноформатные переговоры на площадке МАКС-2019. По итогам президенты двух стран планируют выступить перед журналистами.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что стороны намерены обсудить ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также Донбасс.
23 августа Эрдоган предупредил Путина о том, что бои в Идлибе угрожают национальной безопасности Турции. По его мнению, действия правительственных сил ведут к гуманитарной катастрофе.
Авиакосмический салон проходит в подмосковном Жуковском.