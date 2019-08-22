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Армия Сирии заняла ключевой оплот террористов

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Сирийская армия заняла ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом РИА Новости сообщил полевой источник.

По его информации, в населенном пункте проводятся операции по зачистке и разминированию. По сообщению Al-Masdar News, сирийские войска также пытаются обезопасить районы к востоку от города.

При этом к югу от Хан-Шейхуна остался неподконтрольный сирийцам район: там в городе Морек расположен турецкий наблюдательный пункт. Он фактически оказался в окружении.

О том, что боевики отступают, опасаясь окружения правительственными войсками, сообщалось 20 августа. В итоге силы сирийского президента Башара Асада получили контроль над ключевым городом, который боевики занимали в течение пяти лет.

19 августа сирийские ВВС ударили по вторгшейся в страну турецкой колонне: ранее в тот же день бронетранспортеры вошли в город Саракиб и двигались в сторону Хан-Шейхуна. По данным турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, однако о потерях не сообщалось. Сирийские военные также перекрыли туркам путь к северу от города, отрезав его от отрядов оппозиции.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами. Гражданская война в Сирии идет с весны 2011 года.

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