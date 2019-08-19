Сирийская армия преградила путь вторгшимся в страну турецким войскам

Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По информации издания, сирийские части ведут ожесточенные бои с группировками, удерживающими Хан-Шейхун, и наносят им ощутимый урон.

Ранее сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне. По сообщению турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, но о потерях не сообщалось.

Турецкие бронетранспортеры нарушили границу Сирии и вошли в город Саракиб 19 августа. Военная техника двигалась в сторону Хан-Шейхуна.

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