Сирийские самолеты ударили по вторгнувшимся турецким войскам

Al-Masdar News / YouTube

Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по колонне бронетехники турецкой армии в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным издания, снаряды разорвались в непосредственной близости от турецких боевых машин, но о потерях со стороны Турции не сообщается. На опубликованном видеоролике с места происшествия видно, что техника продолжает двигаться.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, колонну отправили с турецкого наблюдательного пункта для усиления другого, находящегося неподалеку от города Хан Шейхун.

О том, что бронетранспортеры с вооружением для протурецких вооруженных группировок вошли на сирийскую территорию, сообщалось ранее 19 августа. Министерство иностранных дел Сирии назвало этот шаг посягательством на национальный суверенитет страны.

Ранее в августе Минобороны Турции предупредило российских коллег о «безнравственных и беспощадных» атаках Сирийской арабской армии, подконтрольной президенту Башару Асаду. По данным ведомства, в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации начиная с июня погибло более 400 мирных жителей.

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