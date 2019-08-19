Стали известны последствия сирийского удара по турецким войскам

Трое гражданских погибли, еще 12 человек пострадали при сирийской атаке на турецкий военный конвой. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Анкара решительно осуждает атаку на конвой ВС Турции в "зоне деэскалации", противоречащую договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии», — говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

Ранее стало известно, что снаряды разорвались в непосредственной близости от турецких боевых машин, но о потерях со стороны Турции не сообщалось.

Турецкие бронетранспортеры нарушили границу Сирии и вошли в город Саракиб 19 августа. Военная техника двигалась в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Ранее в августе Минобороны Турции предупредило российских коллег о «безнравственных и беспощадных» атаках Сирийской арабской армии, подконтрольной президенту Башару Асаду. По данным ведомства, в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации начиная с июня погибло более 400 мирных жителей. Турция также заявила, что будет готова принять решительные меры в ответ на обстрелы со стороны сирийских военных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



