Турецкие войска вторглись в Сирию

Турецкие бронетранспортеры нарушили границу Сирии и вошли в город Саракиб. Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Отмечается, что военная техника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По данным агентства SANA, Турция везет вооружение запрещенной в России группировке «Джабхат ан-Нусры», чтобы помочь им в борьбе с наступлением правительственных войск. «Сирия рассматривает направление Турцией военной колоны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет», — говорится в сообщении МИД Сирии.

Ранее в августе Минобороны Турции предупредило российских коллег о «безнравственных и беспощадных» атаках Сирийской арабской армии, подконтрольной президенту Башару Асаду. По данным ведомства, в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации начиная с июня погибли более 400 мирных жителей. Турция также заявила, что будет готова принять решительные меры в ответ на обстрелы со стороны сирийских военных.

До этого стало известно, что при отражении атак боевиков 10-11 августа погибли военнослужащие сирийской армии. Отмечалось, что за два дня погибло 23 сирийских военных, еще семь человек были ранены, террористы также понесли серьезные потери. Кроме того, 11 августа боевики в очередной раз предприняли атаку на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников. Все аппараты были уничтожены.

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