В Минобороны рассказали о поводе для нового удара коалиции США по Сирии

Постановочный ролик об очередном применении химического оружия станет новым поводом для авиаудара коалиции США по Сирии. Об этом в понедельник, 11 июня, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил Конашенков, после распространения ролика в западных СМИ Соединенные Штаты вместе со своими союзниками смогут нанести ракетно-авиационный удар по сирийским государственным объектам. Кроме того, якобы запечатленная на видео химатака должна будет оправдать наступательную операцию боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата, добавил представитель военного ведомства.

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Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. Российская сторона считает, что применение химоружия — провокация.

Ранее сообщалось о еще двух химических атаках. 22 января сирийская правительственная армия якобы применила хлор в Восточной Гуте. 5 февраля появилась информация о бомбардировке Саракиба боеприпасами с хлором.

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