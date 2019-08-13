Турция пожаловалась России на победы сирийской армии

Минобороны Турции предупредило российских коллег о «безнравственных и беспощадных» атаках Сирийской арабской армии (САА), подконтрольной президенту Башару Асаду. Соответствующее заявление ведомство сделало после того, как силам Асада удалось одержать первые за последние четыре месяца серьезные победы в районе зоны деэскалации Идлиб, пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу TRT Haber заявил, что в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации начиная с июня погибли более 400 мирных жителей. Кроме того, время от времени происходят нападения на 12 наблюдательных пунктов, организованных Турцией в Идлибе, отметил министр.
Он добавил, что при этом умеренная оппозиция, занимающая зону деэскалации, всего лишь пытается «защищать свою территорию», и подчеркнул, что Анкара, в свою очередь, продолжит работать над соблюдением режима прекращения огня в Идлибе и будет готова принять решительные меры в ответ на обстрелы со стороны сирийских военных. По словам Акара, Турция уже обозначила эту позицию России и намерена продолжать переговоры с ней.
По данным «Коммерсанта», заявление Акара стало ответом на последние победы САА: 10 и 11 августа сирийским правительственным силам удалось занять населенные пункты Эль-Хобейт и Сукейк на юге провинции Идлиб, таким образом получив контроль над районами, которые не подчинялись Дамаску на протяжении семи лет.
В настоящее время бои на юге зоны деэскалации продолжаются, и, как сообщили изданию источники, близкие к сирийским военным, САА не планирует сворачивать наступление до тех пор, пока не обеспечит контроль над трассой М5 (Алеппо — Хама), значительный отрезок которой проходит через Идлиб.
Как отмечает «Коммерсантъ», обеспечение свободного движения по трассе М5, а также по трассе М4 (Алеппо — Латакия) к декабрю 2019-го — один из главных пунктов меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, который в сентябре прошлого года подписали Акар и министр обороны России Сергей Шойгу в Сочи. В документе также оговаривалась необходимость отвода радикальных террористических группировок и тяжелой техники на 15-20 километров вглубь зоны деэскалации и совместного патрулирования границ зоны российскими и турецкими войсками.
На данный момент из всех условий меморандума реализуется только патрулирование, а большая часть территории контролируется не поддерживаемой Турцией умеренной оппозицией, а боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»). Как сообщал изданию спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, в настоящее время под контролем умеренной оппозиции находятся всего 5-6 процентов территории Идлиба, в то время как на момент подписания меморандума оппозиция контролировала 40-45 процентов территории. Это, в свою очередь, вызывает недовольство сирийских военных, которые при поддержке России наносят удары по боевикам в ответ на обстрелы с их стороны.
Выходом из ситуации, считает газета, может стать передача данного района под контроль умеренной оппозиции при условии, что та обеспечит свободный проезд по трассе М5, как это и предусмотрено сочинским меморандумом. При этом Москва может оказать помощь оппозиции в борьбе с «Хайат Тахрир аш-Шам» — российская сторона уже выступала с таким предложением.
Ранее сообщалось, что при отражении атак боевиков 10-11 августа погибли военнослужащие сирийской армии. Отмечалось, что за два дня погибло 23 сирийских военных, еще семь человек были ранены, террористы также понесли серьезные потери. Кроме того, 11 августа боевики в очередной раз предприняли атаку на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников. Все аппараты были уничтожены.