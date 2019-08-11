Российскую авиабазу в Сирии снова атаковали с помощью беспилотников

Атака сирийских боевиков на российскую авиабазу Хмеймим была отражена силами ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, шесть беспилотных летательных аппаратов боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, были обнаружены 11 августа около 20:10 по московскому времени. Все они были уничтожены зенитными огневыми средствами на безопасных дистанциях.

Пострадавших, а также материального ущерба на авиабазе нет. Она работает в плановом режиме.

В июле боевики также попытались атаковать базу с помощью беспилотников. Три летательных аппарата были уничтожены на безопасном удалении. 8 августа авиабаза Хмеймим снова была обстреляна, в результате погибли два мирных жителя, еще четыре получили ранения.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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