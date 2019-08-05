Боевики атаковали российскую базу и убили людей

Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным ведомства, в направлении базы выпустили три реактивных снаряда, что зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Они упали на находящийся неподалеку населенный пункт Руайсэд Афиф, на российском объекте разрушений или пострадавших нет. При этом ранения получили четыре местных жителя.

В то же время агентство SANA передает, что в результате произошедшего есть человеческие жертвы. Их число не уточняется. Также сообщается о серьезном материальном ущербе.

В июле сообщалось, что боевики попытались атаковать базу с помощью беспилотников. Тогда три летательных аппарата уничтожили на безопасном удалении.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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