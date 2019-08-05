Сирия пошла в атаку на «пешек Турции»

Сирийская армия возобновляет боевые действия в провинции Идлиб, где ранее была создана зона деэскалации. Об этом говорится в заявлении военных, распространенном в понедельник, 5 августа, агентством SANA.

В вооруженных силах отметили, что армия согласилась на прекращение огня в регионе с 1 августа. Договоренность была обязательной для всех сторон, в том числе для групп, которых поддерживает Турция. Однако последние «отказались соблюдать режим прекращения огня и совершали нападения на мирных жителей в близлежащих районах», говорится в сообщении.

«Турецкий режим настойчиво разрешает своим террористическим пешкам в Идлибе осуществлять атаки», — отметили военные. Таким образом, Анкара сохраняет разрушительный подход и игнорирует обязательства, а боевики усиливают свои позиции и угрожают всей стране. В этой связи военные намерены выполнить обязанность по защите сирийского народа и возобновляют боевые действия в отношении террористов, подчеркивается в заявлении.

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Ранее, 4 августа, стало известно, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») не собираются покидать устроенную Россией и Турцией демилитаризованную зону в провинции Идлиб. При этом 2 августа сообщалось, что сирийская оппозиция согласилась на перемирие в регионе.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем ХТШ и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на ее территории террористами.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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