Джихадисты отказались отступать по требованию России

Джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») не собираются покидать устроенную Россией и Турцией демилитаризованную зону в провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По информации издания, в Министерстве обороны России террористам дали 24 часа на то, чтобы начать уводить свои вооруженные силы, однако, вопреки предыдущим намерениям, те отказались выполнять требования. Правительственная Сирийская арабская армия (САА) ранее остановила наступательные операции, чтобы дать боевикам отступить, но теперь продолжила атаку.

Зона деэскалации была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем ХТШ и вооруженной сирийской оппозиции.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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