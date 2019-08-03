Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии

Министерство обороны показало ролик, на котором российские войска с воздуха уничтожают артиллерию сирийских боевиков. Видео опубликовано на странице ведомства в YouTube.

На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. В частности, был уничтожен пикап боевиков с реактивной установкой залпового огня, самоходное артиллерийское орудие, а также укрепления их укрепления на севере Хамы.

Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!