Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео

Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА). Ролик публикует Al-Masdar News.

Сообщается, что видео было сделано на севере сирийской провинции Латакия. На кадрах видно, как бойцы выпускают в сторону танка противотанковую управляемую ракету, а на ее попадание в боевую машину реагируют религиозными восклицаниями. Когда дым рассеивается, видно, что танк не удалось уничтожить.

Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!