Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Боевики попытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает ТАСС.

Уточняется, что в ночь на 12 июля средства ПВО уничтожили три дрона на безопасном удалении от базы. Пострадавших нет, авиабаза работает в штатном режиме.

Последний аналогичный случай произошел 26 июня. Тогда российские военные отбили атаку боевиков, уничтожив два беспилотника.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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