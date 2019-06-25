Россия отомстила боевикам за гибель военного в Сирии

ВКС России уничтожили в Сирии несколько главарей группировки, причастной к гибели бойца Сил специальных операций. Об этом сообщил военный корреспондент Олег Блохин в своем Telegram-канале.

По его информации, удар по позициям оппозиционной группировки «Джейш аль-Изза» нанесли 19 июня. Целью стала база террористов в Латамне, в итоге 11 боевиков были уничтожены. Среди них оказался заместитель командира, полевой командир и шариатский судья.

Кроме того, серьезно пострадал и лидер группировки Джамиль Шахади ас-Салех. Отмечается, что у него сквозное ранение в грудь, его вывезли в Турцию. Мужчина также сам перестал писать в соцсетях, а заявления делал вместо него брат, сообщил Блохин.

Корреспондент добавил, что члены «Джейш аль-Изза» неоднократно брали на себя ответственность за гибель одного из российских военных. Группировка также причастна к обстрелам аэропорта Хмеймим, где располагается военная база России.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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