Сирийская армия понесла потери

Сирийская арабская армия (САА) не смогла захватить стратегическую позицию в провинции Хама. Об этом сообщает AMN.

Согласно военному отчету из северо-западной части Хамы, сирийская армия понесла более 15 жертв во время неудавшегося штурма поселения Тель-Маллах. Попытка сирийской армии захватить этот пункт стала первой при продвижении на северо-запад провинции.

В то же время боевики «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») сообщили, что якобы сбили сирийский самолет, когда тот возвращался на базу. Отмечается, что после попадания ракеты в самолет пилот был вынужден совершить экстренную посадку.

19 июня посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что борьба с боевиками на сирийской территории уже близка к окончанию.

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В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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