Сирия рассказала о последнем этапе войны с террористами

Борьба с боевиками на сирийской территории уже близка к окончанию. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад, передает РИА Новости.

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — отметил дипломат в Уфе на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, боевики активно бегут из страны.

Материалы по теме «Исламское государство будет жить» США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат

В Дамаске уверены, что террористы будут искать другие районы, в которых смогут применить свои знания. Хаддад подчеркнул, что за время столкновений в Сирии они приобрели боевые и тактические навыки, научились работать с финансами и технологиями. Теперь они готовы «вербовать как можно больше людей, удаленно отдавать приказы и инструкции для проведения террористических операций в любой части мира», отметил посол.

В апреле в Генштабе Вооруженных сил России заявляли, что военная фаза конфликта в Сирии завершена, в стране уже не ведутся крупномасштабные операции.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!