Россия ударила по передовым позициям сирийских боевиков

ВКС России нанесли новые авиаудары по позициям боевиков на северо-западе Сирии в пятницу, 14 июня. Об этом сообщает Al Masdar News.

Удары наносились по линиям снабжения группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») неподалеку от ее передовых позиций на границе провинций Хама и Идлиб. По информации местных источников, в результате атаки террористам был нанесен серьезный ущерб.

Отмечается, что позиции ХТШ атаковали не только российские самолеты, но и сирийские. Они в основном сосредоточились на ударах по объектам боевиков на территории Идлиба.

13 июня сообщалось, что джихадисты нанесли мощный удар по позициям Сирийской арабской армии в Идлибе. После двух часов боев наступление боевиков удалось отбить.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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