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Турция рассказала о нападении сирийцев на турецкие позиции в Идлибе

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Сирийская арабская армия (САА) днем 13 июня обстреляла из минометов турецкий наблюдательный пункт в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В результате обстрела позиций турецкой армии на севере Сирии получили ранения как минимум трое солдат. Сообщается также, что снаряды, выпущенные с подконтрольной САА территории, нанесли ущерб оборудованию и материалам.

Турецкая сторона отрицает возможность того, что это произошло случайно: на наблюдательный пост с территории, подконтрольной сирийским правительственным войскам, обрушилось 35 снарядов.

«Мы считаем, эти атаки были намеренными, и обязательно ответим, если они продолжатся», — прокомментировал инцидент министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

С полуночи 12 июня на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины». Однако джихадисты-союзники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) ночью 13 июня нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли пост вооруженных сил Турции из артиллерийских орудий.

После этого турецкие вооруженные силы передали россиянам информацию о позициях террористов, и самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли по ним четыре бомбовых удара.

Ранее в июне сообщалось, что российские ВКС нанесли массированный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Хама. До этого российская авиация вместе с Военно-воздушными силами Сирии атаковала террористов в Идлибе.

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