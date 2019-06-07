Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Источники издания сообщили, что джихадисты атаковали россиян после того, как продвинулись в контрнаступлении на сирийские правительственные войска. В ответ на их действия российская авиация нанесла массированный удар. Это привело к прекращению артиллерийского огня по Таль-Сальбе.

Al-Masdar News также сообщает, что в соседних населенных пунктах Мхарде и Аль-Скейлабия много российских военных, и они вряд ли уйдут с этих позиций, так как там живут тысячи мирных жителей.

6 июня сообщалось, что ВВС Сирии совместно с российской авиацией нанесли удар по позициям ХТШ в провинции Идлиб. В ее южной части планируется наземная операция Сирийской арабской армии.

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